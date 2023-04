Bella Kidman Cruise, la foto rarissima della figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman: «Seguace di Scientology»

Bella Kidman Cruise è la figlia della ex coppia d'oro di Hollywood, Tom Cruise e Nicole Kidman, e nonostante i rapporti con mamma e papà siano da tempo allentati, il suo nome, importante e impegnativo, non ha perso di potenza mediatica (anzi). Una vita lontano dai riflettori in quel di Londra, un marito dal 2015 (Max Parker), un lavoro come artista e pochissima e centellinata attività social: la figlia maggiore di Tom e Nicole, adottata nel 1992 (il divorzio poi nel 2001), odia la mondanità ma l'anonimato per lei è di fatto impossibile.

Instagram

Così una foto pubblicata nelle storie Instagram in cui mostra il nuovo taglio di capelli fa subito notizia e accende i riflettori su questa giovane ragazza. L'account Instagram di Bella è quasi interamente ricoperto di foto della sua arte, quindi i selfie sono pochi e rari, anche se ha condiviso le sue foto a settembre e ottobre del 2021.

Scientology

Nonostante abbiano genitori famosissimi, Bella e suo fratello Connor sono cresciuti vivendo vite piuttosto private. Nel 2018, Nicole ha parlato della decisione dei suoi figli di seguire le orme di Tom e diventare seguaci di Scientology: «Sono molto riservata riguardo a tutto ciò - ha raccontato Nicole - Devo proteggere tutte quelle relazioni. So al 150% che darei la mia vita per i miei figli perché è quello il mio scopo. Sono adulti. Sono in grado di prendere le proprie decisioni. Hanno fatto delle scelte per essere scientologist e come madre è mio compito amarli. Non importa quello che fa tuo figlio, il bambino deve sapere che c'è amore disponibile e io sono qui».

Bella e il fratello Connor non sono gli unici figli di Tom Cruise. L'attore si è risposato (e poi separato) con Katie Holmes da cui ha avuto la figlia Suri che non vedrebbe dal 2014 e anche il rapporto con i più grandi sarebbe scostante nonostante il collante rappresentato da Scientology. Sì, perché Bella è da qualche anno un auditor ovvero una consulente spirituale del movimento religioso. «Il processo di auditing è stato esattamente ciò di cui avevo bisogno [...] Quello che ho provato iniziando la mia avventura di auditing è stato inaspettato. Era questo è quello che stavo cercando. Il pezzo mancante», ha raccontato Miss Cruise in una lettera indirizzata a una filiale della chiesa di Londra, e poi condivisa sulla pagina ufficiale The Underground Bunker.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 09:25

