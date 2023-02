Tom Cruise, l'attore a Bari per Mission Impossible: riprese in volo al largo della costa

Di certo c'è che il divo hollywoodiano Tom Cruise è approdato a Bari con un jet privato che stazionerà in aeroporto per una settimana. Il resto, è tutto avvolto nel mistero: c'è chi è certo che sia approdato in Puglia per girare alcune scene di "Mission Impossible 8" e chi che sia a caccia di location, e per questo si spingerebbe fino a Matera.

Le riprese al largo della costa

Questa mattina, secondo le prime indiscrezioni, l'attore americano è stato impegnato nelle riprese di alcune scene a bordo di una portaerei al largo della costa barese. Cruise è arrivato all'aeroporto di Bari intorno alle 8 diu questa mattina insieme alla produzione del film. Tre elicotteri - pare militari - lo hanno poi portato al largo su una nave per giare alcune scene di Mission Impossible 8.

Lo staff in albergo, lui in un resort

A Bari, comunque, c'è un movimento strano. Lo staff di Tom Cruise alloggerebbe in un albergo sul lungomare (Hotel delle Nazioni), dove sono state avvistate numerose auto nere. Il divo, invece, si sarebbe ritirato in un resort nell'entroterra. Nessuna voglia di godere della cucina pugliese, almeno stando alle indiscrezioni che vorrebbero Tom accompagnato dalla sua cuoca personale.

Ciak e sopralluoghi

Qualcosa in più è trapelata, invece, sui motivi per cui l'attore - reso celebre da Top Gun - sarebbe in Puglia. Secondo alcuni, dovrebbe girare nello stesso aeroporto di Palese alcune scene aeree di "Mission Impossible 8", che richiederebbero anche l'uso dei droni e come detto alcune scene in volo al largho della costa Adriatica.

Secondo altri, invece, sarebbe diretto anche a Matera e a Castel del Monte per effettuare alcuni sopralluoghi in vista del nuovo film. Una cosa non esclude l'altra. E in città è già caccia al selfie ma lui, da buon agente segreto, non si è ancora fatto "beccare".

