Carola Rackete, medaglia da Parigi. Giorgia Meloni: «Vergogna francese, governo convochi l'amasciatore»

«Vergogna francese. Il Comune diconsegnerà lal, la massima onorificenza parigina, al capitano della Sea Watch'per aver salvato migranti in mare' e perché 'perseguita dalla giustizia italiana'. Una provocazione inaccettabile». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia,«Sono gli stessi francesi - prosegue - che hanno bombardato la Libia e ancora oggi alimentano la guerra civile e vendono illegalmente armi in Libia; che sfruttano e soggiogano l'Africa; che chiudono i loro porti alle navi Ong; che respingono donne incinte alla frontiera. Cosa altro deve subire l'Italia da questa gente? Il Governo si faccia sentire e convochi l'ambasciatore francese per chiedere conto di queste azioni ostili contro l'Italia».