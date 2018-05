Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tanti grazie, molte manifestazioni di stima ma anche molti insulti e addirittura. Controi fan del governo Conte hanno cominciato a tirar fuori il peggio mentre il Capo dello Stato stava ancora parlando in diretta tv e hanno proseguito con un repertorio di offese e macabri vergognosi auguri di fare la fine delPiersanti, trucidato dalla mafia nel 1980 quando era presidente della Regione Siciliana.Le richieste di messa in stato d'accusa di Mattarella avanzate da M5S, Lega e Fratelli d'Italia non hanno fatto altro che dare ancor più coraggio ai leoni da tastiera, nascosti dietro profili anonimi e nickname fasulli. «Ti hanno ammazzato il fratello, non ti basta?», arriva a scrivere qualcuno, mentre un altro augura al presidente della Repubblica un «accidente in diretta» mentre pronuncia il suo discorso dopo che Conte a rimesso il mandato.