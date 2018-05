«Il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Mi impegno a non candidarmi e chiederò lo stesso impegno a tutti i membri del futuro governo».



«Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari, lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici».



«Il dialogo con la Ue in difesa dei nostri interessi è essenziale, deve essere un dialogo costruttivo, nel pieno riconoscimento del ruolo essenziale» dell'Italia. Cottarelli ha anche confermato la «continua partecipazione all'area dell'euro».



Intanto cala il differenziale tra Btp decennali e bund tedeschi dopo il conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica a Carlo Cottarelli per la formazione del nuovo Governo. Lo spread scende a 221 punti base

«Ho accettato l'incarico di formare un governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta».