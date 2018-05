«È inaccettabile lo slogan di chi starebbe dalla parte del popolo contro i palazzi, contro l'elite. Salvini è il nemico del popolo». Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina ospite del programma 'Gioco a premier' su Radiouno. «Hanno giocato sulla pelle del Paese con una operazione che si è rivelata per quello che era, ovvero una operazione per portare l'Italia fuori dall'euro, e lo hanno fatto con spregiudicatezza -ha aggiunto Martina- Ha fatto bene il presidente a difendere gli interessi nazionali rispetto agli interessi di partito di queste due forze».



E a Roma il gruppo Pd in Campidoglio ha appeso un lungo striscione in via del tritone per appoggiare Mattarella.

