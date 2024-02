Manganellate agli studenti, Piantedosi: «D'accordo con Mattarella, faremo valutazioni. Meloni? La responsabilità è mia»

di Redazione web

Dopo le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il ministro degli Interni Matteo Piantedosi risponde sugli scontri tra la polizia e gli studenti di Pisa. «Le regole sulla gestione dell'ordine pubblico non sono cambiate, anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ciò che è accaduto», dice il ministro al Corriere della Sera e spiega di condividere le parole di Mattarella sulle cariche della polizia sugli studenti.

Vedere le immagini di Pisa «ha contrariato e amareggiato anche me. Quando si giunge al contatto fisico con ragazzi minorenni è in ogni caso doveroso svolgere ogni esame obiettivo su come siano andati i fatti. Ho chiesto di avere una dettagliata relazione», annuncia Piantedosi.

«Faremo valutazioni»

«L'auspicio è che le manifestazioni siano sempre pacifiche - aggiunge - fondamentale la collaborazione di chi protesta. In questa professionalità rientra anche la capacità di fare autocritica e di trarre insegnamento dagli errori eventualmente commessi, valutazioni alle quali anche questa volta non ci sottrarremo.

Alla domanda se riferirà come chiesto dall'opposizione, si dice «disponibile a discussioni che auspica serene e costruttive, e non pregiudizialmente orientate a screditare il governo o le forze di polizia».

«Meloni? Responsabilità mia»

«Meloni? Lei segue o coordina tutte le questioni e le tematiche rilevanti per la complessiva azione di governo. Ma la responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza è mia e ne sono responsabile anche nei suoi confronti», dice il Ministro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA