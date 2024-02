Scontri tra studenti pro-Palestina e la polizia: forzano il blocco e arrivano le manganellate

Cariche della polizia nei confronti degli studenti scesi in piazza a Pisa in solidarietà alla Palestina. Le forze dell'ordine erano schierate in prossimità di uno degli accessi alla centrale Piazza dei Cavalieri, dove i manifestanti volevano arrivare. "Il corteo assolutamente pacifico è stato prima bloccato in via San Frediano e quindi è stato immotivatamente e ripetutamente caricato dagli agenti in assetto antisommossa", ha scritto a corredo di un video pubblicato sul suo profilo Facebook Francesco 'Ciccio' Auletta, consigliere comunale di Pisa ed ex candidato sindaco della città toscana.

Basta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 12:52

