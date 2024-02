Sergio Mattarella: «Manganelli sui ragazzi esprimono un fallimento»

In prima linea ragazzi delle scuole superiori, che scendono in piazza per invocare la fine della guerra e si sono ritrovati davanti cariche e manganelli. Sui fatti di Pisa di venerdì 23 febbraio arriva il commento del Quirinale. «Il Presidente della Repubblica (Sergio Mattarella, ndr.) ha fatto presente al Ministro dell'Interno (Matteo Piantedosi, ndr), trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento». Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del Colle, con Mattarella che in una telefonata a Piantedosi ha espresso il proprio disappunto sulle azioni violente della polizia a Pisa.