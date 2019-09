La ministra Bellanova risponde su Twitter: «Eleganza è rispettare stato d'animo». Enzo Miccio la “approva”

«Per me, Teresa Bellanova è approved», è stato il 'verdetto' di Enzo Miccio, un'autorità in materia. «Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette», twitta Miccio, 'Designer di eventi e special weddings - Conduttore televisivo - Paladino del buon gustpì, come ricorda la sua biografia su Twitter.L'abito, dice il conduttore che si è imposto con 'Ma come ti vesti?!' su Real Time, è stato «abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito». Insomma, una ricetta vincente. «Per me, Teresa Bellanova è approved». Unn tweet che la stessa Bellanova ha ritwittato scrivendo: «La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna».