Teresa Bellanova. Il ministro dell'Agricoltura, nel giorno del debutto al governo, è stata bersaglio di critiche e ironia sia per il look scelto per il giuramento al Quirinale, sia perché Bellanova, con un passato da bracciante e sindacalista, ha la terza media.



Dagli attacchi l'hanno difesa molti colleghi Dem e in serata è intervenuto su Twitter il segretario Nicola Zingaretti: «Con Teresa Bellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd». Attacchi e insulti sui social perIl ministro dell'Agricoltura, nel giorno del debutto al governo, è stata bersaglio di critiche e ironia sia per ilscelto per il giuramento al Quirinale, sia perché, con un passato da bracciante e sindacalista, ha la terza media.Leggi anche > Il giuramento del nuovo governo tra selfie ricordo e baci: la "sfilata" dei ministri con mogli, figli e fidanzate Dagli attacchi l'hanno difesa molti colleghi Dem e in serata è intervenuto su Twitter il segretario Nicola Zingaretti: «Con. Senza se e senza ma. Io e tutto il Pd».

Con @TeresaBellanova. Senza se e senza ma. Io e tutto il @pdnetwork — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 5, 2019

Al coro dell'ironia sui social per l'abito blu elettrico scelto da Bellanova si è unito anche un ex parlamentare come Daniele Capezzone: «Carnevale? Halloween?», ha twittato, attirandosi le ire dei Dem che hanno definito le sue parole sessiste.

Il poco lusinghiero post di Capezzone ha immediatamente suscitato ilarità e ottenuto condivisione tra il popolo di Twitter. «Chi è? Batman?, la balena blu?» scrive un utente del social, mentre per altri il paragone più azzeccato è quello con Gollum de Il Signore degli anelli oppure con il Gabibbo di Striscia La Notizia. «Se la vedesse la Gozzi si suiciderebbe», «Agricoltura, giusto va bene a coltivare le patate, che se le magna tutte, sta grassona, è anche brutta e vecchia» le altre parole al vetriolo dedicate alla Bellanova dai commentatori di Capezzone.

Fare una battuta su un vestito (ripeto: su un vestito) e ricevere minacce, anche di morte, con ampia mobilitazione di troll. Più il tentativo di qualche furbetto di attribuirmi considerazioni (mai fatte) su donne e corpi. In tanti non ci faremo intimidire da questo squadrismo. — Daniele Capezzone (@Capezzone) September 6, 2019

Altrettanti si sono però schierati dalla parte della Bellanova, criticando Capezzone per il poco elegante body shaming del post, come Aurelio Mancuso, presidente di Equality Italia, già componente nazionale di Arcigay e della commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico, che risponde twittando a sua volta «E così ⁦Capezzone⁩ il già #radicale oggi volgare #sovranista #machista ci delizia con i suoi squallidi commenti! Un grande abbraccio a Teresa Bellanova⁩, una grande donna!». «Il body blaming è una pratica che andrebbe vietata oltre il quinto anno di età», «Complimenti per le critiche costruttive» si legge in altri commenti.

Quanto alle polemiche per il titolo di studio della ministra, è intervenuto il vicesegretario Andrea Orlando: «Orgoglioso del Pd che porta una ex bracciante al governo del Paese. Bellanova ha la terza media ma ha studiato all'università della lotta sociale. Ha spesso idee molto diverse dalle mie ma le ragioni per cui la state insultando sono quelle per cui la rispetto di più».

Venerdì 6 Settembre 2019, 09:48

