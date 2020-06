Lite M5S. Di Battista: «Serve assemblea costituente». Grillo: sembra il Giorno della marmotta

Il M5S deve organizzare un congresso, un'assemblea costituente. Chiedo formalmente il prima possibile un'assemblea in cui tutte le anime possano costruire una loro agenda e vedremo chi vincerà

. Alessandro Di Battista, ospite di Mezz'ora in più, fa salire, quindi, la tensione nel M5s. A stretto giro arriva l'affondo di Grillo:

Assemblea M5S? Pensavo di averle viste tutte, ma ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film Il Giorno della marmotta

. Per Buffagni,

serve un cambio di passo del governo, più concretezza. Un partito di Conte? Non so se conviene entrare nella palud

.



Le parole esatte di Grillo. Sullo scenario politico si risente la voce di Beppe Grillo: «Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto... ma ecco l'assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film Il giorno della marmotta. Lo ho scritto in un tweet il comico fondatore di M5s.



Di Battista su Instagram. «Oggi pomeriggio sono tornato in Tv. Ho fatto proposte e preso posizioni chiare. Si può legittimamente non essere d'accordo. Lo si dica chiaramente spiegando il perché». Lo scrive su instagram Alessandro Di Battista replicando, pur non citandolo, a Beppe Grillo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alta tensione nei Cinque Stelle con Beppe Grillo che replica duramente ad Ad Alessandro Di Battista che si è espresso così al suo ritorno in tv: «