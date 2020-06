Sondaggio Ipsos, Conte leader di M5s? «Aumento dell'elettorato dal 20 al 30%»

Il dettaglio dei dati. Secondo l'analisi, l'emergenza sanitaria ha fatto registrare un significativo aumento di consenso per il presidente del Consiglio Conte. L'indice di gradimento per il suo operato è passato da 48 registrato a febbraio a 66 di aprile, per poi assestarsi in questa settimana a 61. Quanto al possibile futuro politico, che tuttavia il premier ha finora negato, «un eventuale partito di Conte - secondo i dati pubblicati dal Corriere - oggi è accreditato del 14,1%, si collocherebbe al quarto posto dopo la Lega (23,2%), FdI (16,6%), Pd (15,8%), precedendo il M5s (12,7%)». Per l'ipotesi di una possibile nuova leadership del M5s, Conte prevale tra i pentastellati con il 42% delle preferenze, precedendo Di Maio (27%), Di Battista (19%) e Crimi (2%). Qualora poi il premier fosse a capo del M5s, secondo il sondaggio di Ipsos il MoVimento farebbe segnare una crescita del 7,2% rispetto allo scenario attuale, passando dal 17,1% al 24,3%, scavalcando la Lega al primo posto per consensi tra le forze politiche italiane, con un potenziale di voti fino al 30%.

