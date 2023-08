Giorgia Meloni, video di auguri alla coppia di sposi durante le vacanze in Puglia: «Congratulazioni»

Giorgia Meloni riappare durante le vacanze in Puglia, ma stavolta non in veste da presidente del Consiglio. Il premier, durante le sue vacanze in Puglia all'insegna della riservatezza in una masseria a Ceglie Messapica, ha inviato un breve videomessaggio di auguri a una coppia che si è sposata ieri nella località della Valle d'Itria.

Il video di auguri

«Cosimo e Miriam congratulazioni», dice la presidente del Consiglio sorridente, mandando anche un bacio, nel breve video in cui appare accanto al fratello dello sposo.

Sullo sfondo si intravede anche Luigi Caroli, consigliere regionale di FdI.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 13:53

