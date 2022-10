Giorgia Meloni in diretta a Salvini: «Non posso, sto a morì...». Poi la battuta sugli applausi: «Finiamo alle tre» VIDEO

La prima volta non si scorda mai. Giorgia Meloni esordisce come premier nella "nuova" Camera dei Deputati. Durante il discorso ai parlamentari, nel quale ha parlato tra le altre cose di diritti delle donne, lavoro, europeismo e anti-fascismo, ad interromperla tanti applausi e non solo. Le telecamere che la inquadrano fissa per tutto il tempo, svelano la particolare confessione a Salvini: «Non posso... sto a morì», dice la presidente che poi sorseggia un bicchiere d'acqua.

Meloni parla alla Camera

Meloni, che si è definita «underdog» (data per sfavorita dai pronostici), ha rotto il tetto di cristallo. È diventata la prima premier donna in Italia, un traguardo di grande significato per tutte. Il suo discorso per la fiducia alla Camera è stato interrotto più volte dagli applausi, tanto che alla premier è scappata (due volte) una battuta. La prima volta sussurrata a Salvini, poi ridetta ad alta voce: «Così finiamo all tre...». Alla fine la premier ha rispettato i tempi, e si è presa anche la standig ovation e il coro da stadio: «Giorgia, Giorgia!». Nel pomeriggio le repliche e la contro-replica della Meloni.

E a un certo punto #Meloni dice a Salvini "eh non posso, sto a morì". In risposta a cosa? VAR! pic.twitter.com/volWnr04Op — Pietro Raffa (@pietroraffa) October 25, 2022

