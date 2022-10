Berlusconi, nuovo audio: «Putin contrario alla guerra, meglio che non parlo di Zelensky. In Occidente non ci sono leader»

di Redazione web

Silvio Berlusconi non si ferma più. Dopo l'audio sull'amicizia con Putin («mi ha inviato 20 bottiglie di vodka per il compleanno e una dolcissima lettera, sono tra i cinque suoi amici più cari» ha detto), trapelato martedì sera dopo un incontro con i deputati di Forza Italia, un'altra registrazione "rubata" durante lo stesso meeting svela la posizione dell'ex premier sulla guerra in Ucraina e mette in difficoltà la coalizione di centrodestra, vincitrice alle ultime elezioni.

Cosa ha detto Berlusconi?

«Ho bisogno del massimo riserbo su quello che sto per dirvi», ammonisce Berlusconi prima di pronunciare frasi choc sulla guerra in Ucraina, diffuse da "LaPresse". «Nel 2014 a Minsk in Bielorussia, l'Ucraina e le repubbliche del Donbass hanno firmato un accordo di pace. L'Ucraina ha buttato al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le due repubbliche, uccidendo 5-6-7mila militari. Con Zelensky gli attacchi sono triplicati. Le due repubbliche hanno così chiesto aiuto a Putin: "Non sappiamo che fare, difendici". Lui era contrario e resiste, ma subisce una pressione forte da tutta la Russia e allora si decide di inventarsi una operazione militare speciale. Le truppe dovevano andare in Ucraina, raggiungere Kiev in una settimana, deporre il governo di Zelensky e mettere al governo persone perbene e di buon senso».

«In Ucraina - continua Berlusconi - si è trovato di fronte una situazione imprevista e imprevedibile. Al terzo giorno hanno cominciato a ricevere soldi e armi dall'Occidente, così invece di restare una operazione di due settimane, è diventata una guerra di 200 anni. Io non vedo come possano mediare Putin e Zelensky, non c'è modo possibile. Zelensky, secondo me... non posso dirlo... la guerra in Ucraina è una strage di soldati e cittadini ucraini. Se non c'è un intervento forte, questa guerra non finisce. Il problema è che nel mondo occidentale non ci sono leader. Non ci sono in Europa e negli Stati Uniti. Posso farvi sorridere? L'unico vero leader sono io».

La precisazione

Dopo la diffusione dell'audio, Berlusconi ha contattato Enrico Mentana (in quel momento in diretta su La7) per spiegare che le sue parole sono generate da una preoccupazione per il clima che si è instaurato tra Russia, Europa e Occidente. Il governo degli Stati Uniti, dice il leader di Forza Italia al giornalista, ha disatteso le premesse di ciò che era stato concordato con Trump e si configura uno scenario che ha un solo beneficiario. Berlusconi non spiega a chi si riferisce, ma Mentana aggiunge «si tratta della Cina».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA