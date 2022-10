Meloni al Quirinale, Berlusconi non si trattiene: le smorfie del Cav diventano un caso VIDEO

di Redazione web

Giorgia Meloni pronta a prendere in mano il timone del prossimo governo. La delegazione di centrodestra si è presentata unita al Quirinale, pronta a ricevere l'incarico di formare l'esecutivo. Le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono state brevi, ma esaustive. Poi la comunicazione ai giornalisti. Al fianco della futura premier Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia non ha preso parola, anche se pure oggi è riuscito a far parlare di sé.

Berlusconi: «Putin contrario alla guerra. Zelensky? Lasciamo stare». Meloni: «Atlantismo o fuori dal governo, a costo di non farlo»

Berlusconi show in Senato: prima il 'vaffa' mentre parla con La Russa, poi spunta la lista dei ministri che chiederà alla Meloni

Berlusconi, le smorfie in diretta al Quirinale

Silvio Berlusconi si posiziona alla destra di Giorgia Meloni. Un'immagine di unità, dopo le difficoltà degli ultimi giorni, dovute anche e soprattutto alle registrazioni che hanno fatto trapelare la posizione "scomoda" del leader di Forza Italia su Russia e Ucraina. Ma quando la futura premier parla di «posizione unanime» sulla formazione del prossimo governo, Berlusconi scappa una smorfia.

L'ex presidente del Consiglio si gira verso Matteo Salvini, lo guarda e alza le sopracciglia. Un'espressione particolare, come se volesse aggiungere qualcosa che non è stato detto. Al suo fianco l'immancabile Licia Ronzulli, che il Cav avrebbe voluto come presidentessa del Senato e che ha fatto cominciare i dissidi degli ultimi giorni.

