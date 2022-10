Giorgia Meloni premier e Guido Crosetto, dalla presa in braccio alla stretta di mano: «Ce l'abbiamo fatta»

Era il lontano 2012 quando Giorgia Meloni e Guido Crosetto si resero protagonisti di uno degli scatti iconici della politica italiana. All'Auditorium Conciliazione di Roma i due convocarono un'iniziativa chiamata «prima delle idee», mettendo insieme quel pezzo di Popolo della Libertà che contrastava la ri-candidatura di Silvio Berlusconi. In quel caso avrebbero voluto scegliere il candidato del centrodestra con le elezioni primarie e Crosetto, durante l'incontro, prese in braccio Giorgia Meloni. Oggi, a distanza di dieci anni, i due, dopo il giuramento si sono dati una calorosa stretta di mano come se stessero ripercorrendo il loro percorso insieme. Un modo per dire: «Ce l'abbiamo fatta».

Il giuramento

Dopo aver stilato la lista dei ministri che l'accompagneranno alla guida del Paese, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha giurato al Quirinale di fronte al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi, uno dopo l'altro, è stato il momento del giuramento di tutti i ministri del Consiglio. Ma a un occhio attento non sono potuti sfuggire i giochi di sguardi, l'emozione e l'affetto nella stretta di mano quando, di fronte a Mattarella, si è presentato Guido Crosetto, nuovo Ministro della Difesa. La carriera di Giorgia Meloni e Guido Crosetto è iniziata quasi nello stesso momento e insieme hanno mosso i loro primi passi, fino al grande giorno dell'inizio del loro mandato alla guida dell'Italia.

«Ce l'abbiamo fatta»

Un rapporto unico e speciale il loro che si è percepito anche in quei pochi istanti di giuramento dedicato a loro. Mentre Guido Crosetto recita la formula del giuramento, Giorgia Meloni lo guarda sorridendo, forse ripensando a quanta strada hanno percorso insieme da quel 2012 e da quella foto rimasta iconica per il centrodestra italiano e non solo. Ma non finisce qui. Mentre il presidente Sergio mattarella firma il documento ufficiale che sancisce l'inizio del lavoro a capo del Ministero della Difesa da parte di Crosetto, lui guarda Giorgia Meloni e con emozione accenna un sorriso. Poi il momento della stretta di mano. Giorgia Meloni fino a quel momento ha mostrato una certa professionalità, ma con Crosetto non ha resistito. La loro stretta calorosa è a quattro mani e dura più di quanto siano durate le precedenti. Un modo per dirsi reciprocamente e dirlo anche a tutto il Paese che loro «ce l'hanno fatta».

