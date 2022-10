Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del presidente Sergio Mattarella, con look total black. Dopo il giuramento al Quirinale il premier Giorgia Meloni e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito con il Capo dello Stato. Successivamente un breve scambio di saluti con il presidente della Repubblica nella sala degli specchi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA