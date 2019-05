Europee 2019, i candidati eletti: Salvini trionfa, Berlusconi non molla. Bene Calenda

Lunedì 27 Maggio 2019, 12:33

Ledi ieri hanno visto un, che è diventata il primo partito in Italia con oltre il 34%. L’analisi delle preferenze dei singoli candidati non dà molte sorprese: tanti i big che hanno collezionato tantissime preferenze, in quasi tutte le liste, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, da Carlo Calenda a Giorgia Meloni.Il trionfatore assoluto è ovviamente: 684754 voti nel Nord Ovest, 544545 nel Nord Est. Ottimo il risultato anche dell’ex ministro di Renzi(Pd) con 272374 nel Nord Est seguito di poco con 262166 da, ex sindaco di Milano. Restando al Pd, bene anchecon 123579 preferenze.Poi il ritorno di: 183mila i voti raccolti dall’ex presidente del Consiglio nel Nord Ovest, con il Cavaliere eletto per la terza volta a Strasburgo. Restando a Forza Italia,raccoglie 48603 preferenze, seguito dacon 36615 e(di recente indagata) con 31729.Poi il Movimento 5 Stelle:, ex Iena, raccoglie 116776 preferenze nelle Isole, seguito da Ignazio Corrao con 115365.(Fratelli d’Italia) conquista il Sud con 125246 voti, ma anche il Nord Ovest con 90887 preferenze.segue con 86443 voti. Infine al pronipote di Benito Mussolini,, le polemiche sulla sua candidatura sono state manna dal cielo: quasi 21mila le preferenze per lui (20851).