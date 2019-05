Berlusconi eletto con Forza Italia: di nuovo parlamentare a 5 anni dalla decadenza

Così in una nota diffusa da Forza Italia quando le proiezioni davano il partito al 10%: «Dai primi risultati di queste elezioni emerge un dato incontrovertibile: Forza Italia rimane centrale e determinante per la costituzione di una maggioranza di centrodestra alternativa al governo giallo-verde. Chi si illudeva deve ricredersi: in sole due settimane di campagna elettorale, il Presidente Berlusconi ha compiuto l'ennesimo miracolo. L'oggettiva sconfitta dei Cinque Stelle e il risultato della Lega confermano la possibilità e la necessità di costruire un'alternativa di centro-destra».

Le elezioni europee segnano il ritorno dicome ''. Grazie alla riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nel maggio 2018, il Cav ha riconquistato la piena agibilità politica ed è tornato candidabile dopo laper effetto della legge Severino, causa della condanna per frode fiscale nell'ambito del processo sui diritti tv Mediaset.Tornato 'agibile', l'ex premier ha deciso di tornare in campo e di correre come capolista alle elezioni del 26 maggio, nonostante le perplessità di familiari, medici e parte di Forza Italia. Per il leader azzurro è la terza volta a Strasburgo: nel Parlamento Ue, infatti, è stato eletto giù due volte. La prima nel 1994, ma l'avventura si concluse subito, visto che era già presidente del Consiglio e la rinuncia fu immediata. Nella seconda occasione, nel 1999 e fino al 2001, fu un successo di preferenze.