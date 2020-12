Dpcm di Natale, Conte: «Misure dal 21 dicembre al 6 gennaio, i colori delle Regioni restano»

Giuseppe Conte annuncerà a breve le misure restrittive del nuovo Dpcm sulle feste di Natale.: le misure riguarderanno tutte le festività natalizie, dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021.

«Continueremo ad applicare la distinzione dei colori per le Regioni, in modo da poter adottare misure differenziate su base territoriale. Le misure rispondono al rischio effettivo dei territori, in un mese abbiamo piegato la curva dei contagi e riportato l'RT sotto 1. C'è anche un calo degli accessi al pronto soccorso, dei ricoveri e delle terapie intensive. Con l'arrivo del Natale tutte le Regioni saranno gialle, ma nelle zone rosse abbiamo già evitato un lockdown generalizzato: gli uffici, le fabbriche e le scuole primarie sono aperte» - spiega Giuseppe Conte - «Se affrontassimo con le misure delle zone gialle il periodo natalizio, ci ritroveremmo in situazioni critiche. Limitiamo le nuove restrizioni dal 21 al 6 gennaio, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già a gennaio».

«Dal 21 al 6 gennaio vietati spostamenti tra Regioni, anche per raggiungere le seconde case. Vietati anche gli spostamenti tra Comuni il 24, 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio. Sono consentiti gli spostamenti per motivi di necessità come l'assistenza a persone non autosufficienti, per rientrare nel domicilio abituale e per consentire alle coppie conviventi di ricongiungersi. Non possiamo entrare nelle case degli italiani, ma raccomandiamo ai cittadini di riunirsi solo con parenti di primo grado» - spiega ancora Conte - «Gli italiani che andranno all'estero per turismo dovranno sottoporsi alla quarantena al rientro. Nello stesso periodo ci sarà lo stesso obbligo per i turisti stranieri. Gli impianti sciistici resteranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio, mentre dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno sospese le crociere. Dal 7 gennaio saranno riaperte le scuole superiori di secondo grado, con didattica in presenza fino al 75%. In zone gialle bar e ristoranti saranno aperti a pranzo, nelle zone arancioni e gialle solo per asporto e consegne a domicilio. Gli alberghi rimangono aperti ma il 31 dicembre i ristoranti chiuderanno alle 18 e sarà consentito solo il servizio in camera».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 20:30

