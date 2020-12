Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 3 dicembre: i dati alle 17. «Toscana arancione da domenica»

di Domenico Zurlo

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 3 dicembre: dopo le 17 i dati del Ministero della Salute su Leggo.it a questa pagina . In attesa della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte , in programma probabilmente questa sera intorno alle 20.20, all'orizzonte c'è un nuovo cambio di colore per alcune regioni, tra cui la Toscana: il governatore Giani ha infatti affermato che la sua Regione «sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell'arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza».

Leggi anche > Dpcm Natale, a Capodanno coprifuoco fino alle 7. Il 7 gennaio riapre lo sci

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati. In Toscana i nuovi casi sono 929, mentre in Veneto restano ancora alti i numeri sui contagi: sono 3.581 i nuovi positivi, con ben 95 decessi. Nelle Marche i nuovi positivi sono 476. Calo dei contagi in Basilicata dove i casi sono 142, con 5 morti.

BRUSAFERRO: CI SONO RISULTATI, MA STRADA E' LUNGA «Non è un tempo per dare voti» alla risposta dal Servizio sanitario nazionale alla pandemia. «Siamo ancora coinvolti nell'epidemia che ci sta accompagnando, stiamo ottenendo risultati anche sulla seconda ondata. Ma dobbiamo comunque mantenere altissima la nostra attenzione per affrontare questo tipo di sfida che ci aspetta. E ci aspetta ancora per qualche mese». Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, intervenendo alla conferenza stampa on line 'Diritto alla Salute e Covid-19 ripartiamo dall'equità', per la presentazione dell'associazione 'Salutequità' e del suo primo report.

La pandemia, ha ammesso Brusaferro «è un test per tutti i Paesi ed è un test per i sistemi sanitari». Il presidente dell'Iss ha sottolineato, inoltre, come sia importante «la capacità sociale di rispondere e aderire alle misure di prevenzione introdotte. Abbiamo visto che quando queste misure poi vengono adottate e rispettate hanno un impatto significativo sulla diffusione del virus».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA