Dpcm Natale, a che ora parla Conte: la conferenza stampa in diretta

Dpcm di Natale, a che ora parla Giuseppe Conte ? Il Presidente del Consiglio dovrebbe intervenire in conferenza stampa - che sarà trasmessa in diretta sulla sua pagina Facebook, e sui principali canali televisivi - questa sera intorno alle 20.20: sull'orario preciso non c'è ancora la conferma definitiva ma si tratta solo di un orario indicativo.

Dopo l'ok, arrivato questa notte, alla bozza del decreto ora al vaglio delle Regioni, nella giornata di oggi dovrebbe poi arrivare il testo completo. In conferenza stampa il premier illustrerà poi agli italiani le misure del nuovo dpcm, che sostituirà quello attuale che scade domani 4 dicembre.

