Crisi di Governo, al via le consultazioni: la Casellati lascia il Quirinale. Di Maio: «Conte unico nome» LA DIRETTA

Dopo la crisi al buio aperta da Matteo Renzi e culminata con le dimissioni del premier Giuseppe Conte, si aprono oggi pomeriggio le consultazioni al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le forze politiche andranno al Colle a colloquio col Capo dello Stato. «Siamo davanti a un passaggio strettismo», afferma il segreterio Pd Nicola Zingaretti, accusando ancora Iv della «irresponsabile» apertura della crisi. Al Nazareno il segretario sonda gli umori dei dem e difende il Conte ter. Conte «è il punto di equilibrio», dice.

A tutti è noto che non tutto il Pd è disponibile ad impiccarsi a Conte. Fari puntati anche sulla riunione notturna dei gruppi di Italia Viva, con Matteo Renzi ancora decisivo per un eventuale Conte ter. Il neonato gruppo degli Europeisti ancora non è così robusto numericamente da garantire la maggioranza assoluta a Palazzo Madama («Cresceremo, ci sono interlocuzioni in corso», assicura però il Maie Merlo) e Renzi resta ago della bilancia per il reincarico a Conte. Ciò mette in fibrillazione il M5s, per metà convinto del definitivo «mai più» al senatore di Rignano. Il capogruppo Pd al Senato Marcucci olia la trattativa: «c'era una maggioranza risicata anche prima, si ha il dovere si allargarla» con gli Europeisti ma anche con Italia Viva.

Mentre la Bellanova non esclude Di Maio premier, le parole di Ettore Rosato non aiutano la trattativa, quando evocano l'arrivo di una donna a Palazzo Chigi e comunque subordinano la scelta di un nome al confronto sui programmi. Al Colle Iv andrà senza porre veti ma certo anche senza fare il nome di Conte, su cui ancora Pd e M5s fanno quadrato, nonostante evidenti crepe nei rispettivi partiti. Il centrodestra intanto si prepara a salire al Colle in delegazione unitaria, ma senza una vera unitaria proposta. Salvini insiste: Lega, Fdi e Fi chiederanno le elezioni.Ma la capogruppo azzurra Gelmini smentisce un attimo dopo: «Forza Italia non chiede il voto». Un cubo di Rubik che toccherà al Capo dello Stato allineare.

Il calendario completo delle consultazioni

- ore 17:00 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

- ore 18:00 Presidente della Camera dei deputati, On. Dott. Roberto Fico

Giovedì 28 gennaio

- ore 10.00 Gruppo Parlamentare «Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)» del Senato della Repubblica

- ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

- ore 16.45 Gruppo Parlamentare «Liberi e Uguali» della Camera dei deputati

- ore 17.30 Gruppi Parlamentari Italia Viva - PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati

- ore 18.30 Gruppi Parlamentari «Partito Democratico» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Venerdì 29 gennaio

- ore 16.00 Gruppi Parlamentari «Fratelli d'Italia» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Forza Italia - Berlusconi Presidente - UDC» del Senato della Repubblica e «Forza Italia Berlusconi Presidente» della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari «Lega - Salvini Premier» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Rappresentanti delle componenti «Idea e Cambiamo» del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e «Noi con l'Italia - USEI - e Cambiamo» del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

- ore 17.00 Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Consultazioni, la diretta in tempo reale

Ore 17.45 Casellati lascia il Quirinale La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha lasciato il Quirinale dopo il colloquio con il presidente Sergio Mattarella.

Ore 17.39 Europeisti saranno ricevuti domani Il nuovo gruppo Europeisti-Maie-Centrodemocratico sarà ricevuto dal presidente Sergio Mattarella per le consultazioni domani mattina alle 11:50. Lo si è appreso al Quirinale. (

Ore 17.26 Di Maio: Conte unico nome «Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando al fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare una soluzione a questa inspiegabile crisi». Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro Luigi Di Maio nel corso di una riunione, commentando le parole dell'esponente Iv Teresa Bellanova. Nella stessa riunione Di Maio ha confermato l'intenzione del M5S di salire al Colle in occasione delle consultazioni facendo come «unico nome quello di Giuseppe Conte».

Ore 17.00 Al via le consultazioni: Casellati al Colle Al via le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. La presidente del Senato Elisabetta Casellati è infatti arrivata al Quirinale. Subito dopo Mattarella consulterà il presidente della Camera Roberto Fico.

Ore 16.30 Zingaretti: Nessun veto su Iv «Il tema del rapporto con Iv non ha nulla a che vedere con il risentimento per il passato ma di legittimi dubbi fondati per il futuro. Nessun veto ma un aspetto politico da tenere in considerazione perché verremo giudicati in merito alla sincerità e credibilità delle parole per definire il governo che decideremo insieme di sostenere». Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione.

Ore 16.01 Bellanova: non c'è solo Conte «Noi non poniamo veti su Conte e non subiamo veti da nessuno ma sicuramente non c'è solo Conte. Quello che ci interessa è come si affronta la crisi. Non discutiamo gli uomini , discutiamo prima dell'impianto programmatico». L'ha detto la presidente di Iv ed ex ministro Teresa Bellanova a Tgcom24.

