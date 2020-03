Coronavirus, la Camera dei Deputati lavorerà solo di mercoledì

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Dopo il decretodi ieri, la Camera dei Deputati si uniformerà il più possibile alle norme di salvaguardia previste dal Governo per il contrasto alla diffusione del virus Covid19: per questo nelle prossime settimane, dunque fino alla fine di marzo, a Montecitorio si lavoreràLa decisione, ha riferito Emanuele Fiano del Pd, è stata presa da una riunione dei Capigruppo, che ha stabilito l'esame solo di «atti urgenti e indifferibili». Alla fine della Capigruppo di Montecitorio è stato spiegato che è stato varato un «calendario ridotto» per il mese di marzo. Sono confermati i question time del mercoledì pomeriggio. Le commissioni lavoreranno solo sui provvedimenti urgenti già in calendario.