Coronavirus, scuole chiuse: ipotesi congedo per i genitori o voucher per le baby sitter

Già ieri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana aveva affrontato l'argomento: «Abbiamo avanzato al governo la richiesta per consentire ad almeno uno dei due genitori di poter stare accanto ai bambini per quelle famiglie che non hanno la possibilità di affidarli ad altre persone», aveva affermato nel consueto punto stampa giornaliero sul Covid-19, dopo la decisione della sospensione delle attività scolastiche fino al 15 marzo.



«Mi auguro che il sì ci sia per tutte le richieste che abbiamo fatto, che sono di buon senso per il sostegno ai cittadini, alla struttura economica e sugli aspetti sanitari. La risposta è stata positiva da parte del governo» ha detto poi Fontana rispondendo ad una domanda. Per il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala un sistema potrebbe essere quello «del congedo parentale, per consentire ad un genitore di stare a casa con un ristoro, in attesa della riapertura delle scuole».

«All'Europa sono stati chiesti fondi e la spesa che serve deve essere messa in campo per sostenere le famiglie».