Coronavirus, scuole chiuse in Italia. Conte: «Chiusura fino al 15 marzo, ma valuteremo se estenderla»

Conte oggi ha spiegato: «Chiusura fino al 15 marzo, ma valuteremo se estenderla». Queste le parole nel pomeriggio del premier che non esclude una proroga rispetto alla prima decisione che ha sollevato un acceso dibattito tra favorevoli e contrari. Coronavirus , scuole chiuse in tutta Italia: è possibile una proroga allo stop rispetto alla data decisa ieri?: «Chiusura fino al 15 marzo, ma valuteremo se estenderla». Queste le parole nel pomeriggio del premier che non esclude una proroga rispetto alla prima decisione che ha sollevato un acceso dibattito tra favorevoli e contrari.

«Proroga? Vedremo. Ovviamente in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità», ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a chi gli chiede se lo stop alle scuole sarà prorogato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 17:04

