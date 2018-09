Giorgia Meloni lancia Atreju, ma copia Pannofino. Il manifesto fotocopia Guarda le foto

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come accade ogni settembre ormai da anni, ritornala tradizionale manifestazione dei "giovani" della destra italiana, capitanati da Giorgia Meloni. Dal 13 al 16 settembre, all'Isola Tiberina, prenderà vita la manifestazione, che quest'anno prende il nome di "Europa Contro Europa" in cui Fratelli d'Italia dovrebbe lanciare le proprie proposte in vista della stagione autunnale della politica.Leggi anche > Romolo+Giuly la guerra mondiale d'Italia A far discutere, però, è la scelta fatta da FdI per pubblicizzare la manifestazione. Sui social, infatti, gira un manifesto che riprendere, in maniera piuttosto evidente, la pubblicità della serie di Fox Romolo+Giul y la Guerra Mondiale Italiana. Infatti, i manifesti che vedono al centro rispettivamente Giorgia Meloni e Francesco Pannofino sono speculari. Una citazione (qualcuno direbbe un plagio) che però rientra nei canoni "saritici" per cui la manifestazione si è fatta conoscere nel tempo