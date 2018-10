Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MONTECATINI TERMEFOOD&BOOKIl gusto si sfoglia, fino a domenica, alle Terme Tettuccio di Montecatini Terme, nella VI edizione di Food&Book, manifestazione diretta da Carlo Ottaviano e Sergio Auricchio, organizzata dall'Associazione Leggere Tutti. Protagonisti, i libri dedicati a cibo, sapori, eccellenze del settore, tra saggi e narrativa. In programma presentazioni, cene con l'autore e con gli chef, banchi di assaggio e degustazioni dedicate, incontri e work-shop. Tra gli ospiti, lo Chef Alfonso Iaccarino, il professor Franco Cardini e l'ex magistrato Gian Carlo Caselli. Domani, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio parteciperà al convegno nazionale dirigenti istituti alberghieri e agrari. Evento speciale per i 20 anni di Eat Parade. Apertura straordinaria notturna, oggi, di Palazzo Comunale Moca per la visita guidata alla mostra Geniale. Gli invasori dell'arte. E molto altro. www.foodandbook.it.(V.Arn.)