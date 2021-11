Giulia Salemi

Si litiga e anche pesantemente, nella vita. Ma a nessuno accade di volere rimarcare le proprie ragioni usando la violenza e addirittura sparando due colpi di arma da fuoco.

E invece questo è quanto accaduto a Pero, sabato, in via Sempione. Un italiano di 54 anni ha litigato per motivi minimi con un uomo di 38 anni, originario della Romania.

Dopo il litigio la rabbia non è passata. L'italiano è tornato a casa e non ci ha pensato molto. Ha preso una pistola semiautomatica illegalmente detenuta e, dopo aver nuovamente raggiunto il rivale, ha sparato due colpi di cui uno lo ha ferito alla coscia sinistra. Si è liberato subito dell'arma e la pistola è stata poi trovata dai sommozzatori della Protezione civile nel fiume Olona.

La vittima è stata soccorsa e portata al San Carlo, dove è tuttora ricoverata, non in pericolo di vita. Invece l'italiano è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Rho con le accuse di tentato omicidio e porto illecito di arma comune da sparo.

