Paolo Fox, oroscopo per il weekend 3-4 luglio: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi per il weekend 3-4 luglio, le previsioni per tutti i segni. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per questo primo weekend del mese di luglio per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

Ariete. Fate attenzione alla gelosia perché può rivelarsi un'arma a doppio taglio, sia che la riceviate sia che la usiate nei confronti di qualcun altro. Questo weekend potrebbe essere un vero e proprio test per la coppia.

Toro. Per chi vorrà recuperare brutte esperienze vissute nel corso della settimana e metterle da parte questo sarà il weekend adatto. Sono giornate di recupero, approfittatene.

Gemelli. In questo fine settimana riposatevi e fate il minimo indispensabile. Ultimamente non siete mai stati fermi, cercate di recuperare un po' di energie fisiche e mentali.

Cancro. Abitualmente vivete di ripensamenti. Il vostro è un segno governato dalla Luna e in astrologia rappresenta anche la mutevolezza. Potreste quindi decidere di cambiare idea nel weekend.

Leone. Dipende dall’età e dalle circostanze, però per molti di voi è arrivato il momento di prendersi una bella soddisfazione, di togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa.

Vergine. Le giornate di Sabato e domenica saranno interessanti per rimettersi in gioco dal punto di vista lavorativo. Questo è il momento adatto per parlare di cose importanti che riguardano il vostro futuro.

Bilancia. Il fine settimana deve essere gestito con attenzione. Cercate di non fare colpi di testa e restate equilibrati nel vivere le vostre emozioni.

Scorpione. Alcuni di voi hanno vissuto diversi problemi dal punto di vista fisico ma ora fina possono trovare una soluzione. Sabato e domenica sono giornate che portano qualcosa in più.

Sagittario. Sabato e domenica sono due giornate di grande stress e nervosismo. Questo forse anche perché sentite l'esigenza di dire la verità per qualche malinteso.

Capricorno. Solitamente siete molto netti nel chiudere relazioni, amicizie o qualunque tipo di rapporto che non funziona più. Potrebbe verificarsi qualcosa di simile nel weekend.

Acquario. Sabato e domenica sono giornate liberatorie soprattutto se giovedì e venerdì c’è stata una piccola crisi anche di tipo esistenziale.

Pesci. Nel corso del fine settimana torna un po' di sbandamento. Questo è stato un periodo molto impegnativo anche nel lavoro. Negli ultimi mesi c’è chi ha dovuto affrontare diverse tensioni o ha dovuto aspettare un aiuto economico dall’esterno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 13:20

