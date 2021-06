L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 28 giugno al 4 luglio: ecco i segni più fortunati

Paolo Fox condivide l'Oroscopo con le previsioni della settimana dal 28 giugno al 4 luglio per ognuno dei dodici segni zodiacali. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati come ogni lunedì. L'astrologo, volto noto della televisione, continua a leggere le stelle e a fare l'oroscopo dopo la chiusura della stagione de I Fatti Vostri. Le previsioni riguardano l'amore, il lavoro e la fortuna, ma come dice sempre Paolo Fox «non credete ma verificate».

OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA

ARIETE L'Ariete è inquieto soprattutto in amore, ma Venere inizia un transito positivo a partire da domenica e le cose stanno per cambiare. Sul lavoro attendete una risposta che potrebbe arrivare presto. Siate positivi, tre stelle per la settimana.

TORO Per i Toro tre stelle questa settimana. In amore alcuni nodi stanno per arrivare al pettine e potreste mettere fine a una storia. Se la relazione è importante avrete modo di chiarire.. Sul lavoro, potreste essere rimasti vittima di un pettegolezzo.

GEMELLI Quattro stelle per il segno dei Gemelli. Vorreste maggiori attenzioni da parte del partner, mentre alcune amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

CANCRO Per i Cancro periodo d’oro in amore grazie a Venere e al suo transito positivo. Lasciatevi andare senza paura. Sul lavoro è il momento di iniziare a progettare ciò che farete in autunno.

LEONE Quattro stelle per il segno del Leone, che potrebbe avere una svolta nei sentimenti grazie a Venere nel segno. Previsto anche un ritorno di fiamma, mentre gli amori che nascono ora sono pieni di passione.

VERGINE Cinque stelle per il segno della Vergine, pronto a fare nuove conoscenze in amore. Sul lavoro state cercando delle risposte importanti ed entro fine luglio potrebbe arrivare una bella notizia.

BILANCIA Il mese è stato pesante per la Bilancia, ma le cose miglioreranno presto. In amore occhio all'attrazione per i segni di fuoco. Sul lavoro le cose non vanno e ne risente l'umore, ma non mollate.

SCORPIONE Lo Scorpione vuole chiarezza e si sente imbrogliato da chi lo circonda. Fate attenzione al troppo nervosismo di questi giorni, rischiate di dire qualche parola di troppo.

SAGITTARIO Quattro stelle per il Sagittario. In amore lo stress si riduce e inizia una fase di recupero grazie a Venere. Il consiglio è di lasciarvi andare. Sul lavoro, se avete seminato bene, è il momento di raccogliere.

CAPRICORNO Tre stelle per il Capricorno che potrebbe litigare con il partner a causa di Venere in opposizione. Se pensate che una persona non sia quella giusta, meglio voltare pagina.

ACQUARIO Tre stelle per l'Acquario, che tende a perdere la pazienza in questi giorni, specie in amore. Tanti dubbi e tensioni soprattutto per chi ha chiuso una storia. Volete la svolta, mentre sul lavoro qualcuno vi ha deluso e siete in agitazione.

PESCI Cinque stelle per i Pesci favoriti in amore. Se c’è una persona che vi piace, lanciatevi con entusiasmo, mentre sul lavoro avete energia e state già programmando il futuro professionale e i progetti per l'autunno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 12:12

