Oroscopo di Paolo Fox del weekend 26-27 giugno: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 26-27 giugno. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per questo weekend del mese per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

ARIETE. Cercate di evitare i conflitti. Alcuni di voi nella giornata di sabato potranno recuperare un rapporto sentimentale. La situazione professionale procede bene, sul lavoro avete ritrovato maggiore lucidità.

TORO. Cercate di non siglare accordi in modo frettoloso, ma questo è un buon momento per rimettersi in gioco. Nella giornata di sabato i sentimenti saranno un po' complicati, cercate di non lasciare in sospeso una discussione.

GEMELLI. La situazione sentimentale procede bene, Da domani la Luna è favorevole e potrebbe portare a un recupero sul lavoro. Chi ha un'attività in proprio deve fare più attenzione.

CANCRO. La Luna sarà opposta per tutto il fine settimana, nella giornata di sabato però recupererete un po' di energia e potrebbero arrivare nuovi accordi sul lavoro. Meglio affrontare un problema in modo chiaro.

LEONE. Venere favorevole porta a una situazione sentimentale molto interessante nella giornata di sabato. Migliora l'aspetto delle stelle anche sul lavoro, potrebbero esserci delle buone occasioni in vista.

VERGINE. La Luna è favorevole nel fine settimana, ma attenzione sul lavoro. Chi vuole potrà prendere delle iniziative nella giornata di sabato da punto di vista sentimentale. Successi in vista.

BILANCIA. Non sarà un weekend all'insegna della vitalità, meglio fare le cose con calma. La giornata di sabato sarà sottotono da un punto di vista amoroso ma sul lavoro sarà buona la comunicazione.

SCORPIONE. Alcuni di voi dovranno affrontare un chiarimento in amore. Giove resta favorevole ma occorre ancora prudenza sul lavoro. Cercate di non alimentare le polemiche in amore nella giornata di sabato.

SAGITTARIO. Sarà un fine settimana piacevole. Molti di voi hanno bisogno di ricaricare le pile. Nella giornata di domani ci sarà un grande desiderio di amare.

CAPRICORNO. Nel fine settimana arrivano chiarimenti in amore, ma nella giornata di sabato i sentimenti saranno tesi. Siete però in un momento di grande energia, fate attenzione al nervosismo.

ACQUARIO. La Luna è nel segno questo weekend. Alcuni di voi non saranno soddisfatti sul lavoro, ma cercate di portare avanti le vostre idee. Nella giornata di sabato tensioni in amore.

PESCI. Domani il cielo promette bene, cercare di fare attensione al nervosismo. Sul lavoro ci sarà molta fiducia.

