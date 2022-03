Paolo Fox e l'Oroscopo del weekend dal 25 marzo 2022: ecco i segni favoriti dalle stelle

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del weekend. Nel fine settimana che va da oggi, venerdì 25 marzo 2022, a domenica 27, l'astrologo fa le sue previsioni dallo studio de I Fatti Vostri e assegna le consuete stelle della fortuna, da due a cinque. Non mancano i consigli per tutti i segni zodiacali. «L'oroscopo del weekend è seguitissimo», spiega Paolo Fox.

PAOLO FOX E L'OROSCOPO DEL WEEKEND

GEMELLI Due stelle ai Gemelli nel weekend. Siete un po' affaticati: da ieri c'è un po' di attrito e di nervosismo. Quando cambia la stagione siete un po' più provati. Risentite di qualche fastidio anche fisico. Curatevi. Sabato e domenica giornate migliori.

VERGINE Due stelle anche alla Vergine. La Luna torna attiva ma in questo periodo con chi ce l'avete? Negli ultimi mesi avete dovuto mediare, siete riusciti a ottenere quello che volevate? Vorreste più forza. Attenzione agli invidiosi, voi siete superiori.

LEONE Tre stelle, invece, al segno del Leone. Il venerdì è sottotono, ma recupererete nei possimi due giorni, sabato e domenica. Importante l'abbraccio di chi vi circonda: siete a caccia di complimenti. Aprile e maggio mesi di riscatto per i sentimenti.

BILANCIA Weekend di grandi riflessioni per il segno della Bilancia, tre stelle. Entro la fine di aprile accoglierete le istanze di chi vi circonda. Dopo un periodo di silenzio state dicendo quello che pensate. L'amore ha rischiato, tornano gli attriti.

SCORPIONE Tre stelle allo Scorpione. Sabato e domenica giornate migliori. Siete un po' smarriti anche se la settimana ha avuto i pianeti in un buon aspetto. Per voi non c'è solo il lavoro, ma soprattutto la passione. Se siete chiusi vi riaprirete.

TORO Quattro stelle al segno del Toro. Weekend di riconciliazione e di chiarimenti: quando arriva il momento di parlare voi parlate e se c'è qualcosa che non va chiarirete, anche con il partner e soprattutto domenica.

CANCRO Quattro stelle anche al segno del Cancro. Oggi c'è tensione, ma la Luna non crea troppi disagi; solo qualche indecisione al livello di umore. Sabato e domenica giornate belle per le relazioni. Aprile mese d'oro per i sentimenti.

SAGITTARIO Quattro stelle al segno del Sagittario in questo fine settimana. State già organizzando cose belle e folli com'è vostra abitudine? Questo è un periodo che vi apre al mpndo. Prestatevi a nuove amicizie e conoscenze.

CAPRICORNO Paolo Fox assegna per il weekend quattro stelle anche al segno del Capricorno. Avete energia da vendere e una nuova carica vitale. Queste sono le giornate migliori per risolvere un problema di famiglia. Il weekend vi aiuta.

PESCI Quattro stelle al segno dei Pesci. Difficile che non abbiate un amore in questo periodo. Queste stelle vi aiutano a riflettere sugli errori del passato ed è un cielo utile per fare in modo che non li ripetiate. Weekend di forza.

ARIETE Cinque stelle al segno dell'Ariete, che sta vivendo un periodo di rinascita. Secondo quanto afferma Paolo Fox arriveranno proposte, novità e belle occasioni. C'è un bel cielo che vi darà la fiducia che meritate.

ACQUARIO L'Acquario è premiato dalle stelle e infatti ne ha cinque nel weekend. Andate a mille e vi togliete qualche sassolino dalla scarpa. Se qualcuno diceva che non ce la potevate fare avete dimostrato che ci siete riusciti. Weekend dalla vostra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 13:58

