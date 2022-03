Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 21 marzo 2022: ecco la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox condivide il suo Oroscopo della settimana che va da lunedì 21 marzo 2022 in diretta dallo studio de I Fatti Vostri. L'astrologo legge le indicazioni delle stelle per tutti i segni zodiacali e dà i consueti suggerimenti per affrontare la settimana. Stila anche la classifica dal meno al più fortunato, ma come sempre chiede di «non credere, ma di verificare».

PAOLO FOX, L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 MARZO 2022

SCORPIONE Al dodicesimo posto lo Scorpione. Dal punto di vista fisico e sentimentale in questi giorni non siete confortati. Arrivano delle risposte grazie a Mercurio interessante, ma non siete tranquilli nelle relazioni. Forse dormite male.

LEONE All'undicesimo posto della classifica di Paolo Fox il segno del Leone. Avete ancora Venere contraria e quindi vi preoccupate più dell'amore che del resto. Dal 10 maggio avrete un oroscopo eccellente.

SAGITTARIO Al decimo posto della classifica il Sagittario. Siete in attesa e da domenica 27 avrete un transito di Mercurio importante. Poi arriverà anche Giove e avrete un periodo di forza. Certe situazioni si concretizzeranno.

BILANCIA Momento di grandi tensioni per il segno della Bilancia, che Paolo Fox colloca al nono posto della classifica questa settimana. Cercate di superare delle perplessità. Se ci sono delle trattative bisogna muoversi subito.

GEMELLI Ottavo posto per il segno dei Gemelli. Siete convinti di aver fatto grandi cose, ma non siete ancora decisi sul da farsi. C'è una situazione che dovete andare a sbloccare. Non siate ansiosi, in amore siate allegri.

TORO Al settimo posto della classifica il segno del Toro. State uscendo da una situazione particolare in amore. Aprile vi dirà dove va il vostro cuore. Quando avete fatto una scelta di solito non tornate mai sui vostri passi.

VERGINE Recupero questa settimana per il segno della Vergine, che si trova a metà classifica, al sesto posto. Siete un po' stanchi fisicamente e vi sentite agitati. Dovete cercare di superare questi problemi. Domenica giornata buona.

CAPRICORNO Al quinto posto della classifica della settimana di Paolo Fox si trova il segno del Capricorno che non ha avuto vita facile in questi giorni. Il 25, però, giornata importante e vi tornerà la voglia di fare l'amore.

PESCI Cielo importante con tanti pianeti favorevoli per il segno dei Pesci, che questa settimana sfiora il podio piazzandosi al quarto posto della classifica di Paolo Fox. Parlate e fate quello che è giusto fare. Emozioni in corso.

CANCRO Al terzo posto della classifica, sul gradino più basso del podio, c'è il segno del Cancro. Il consiglio è di non tornate su vecchi discorsi. Entro fine aprile, inoltre, arriveranno buone soddisfazioni. Dovete approfittarne.

ACQUARIO Il segno dell'Acquario è al secondo posto della classifica di Paolo Fox per la settimana appena iniziata. Siete protagonisti assoluti, ma non lavorate troppo di fantasia.

ARIETE Al primo posto il segno dell'Ariete. Se non è già arrivata una soddisfazione arriverà presto. Piccole vittorie e novità. Da domenica anche Mercurio nel vostro segno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 12:30

