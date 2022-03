L'Oroscopo di Paolo Fox per il weekend dal 18 marzo 2022: ecco i segni più fortunati

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del weekend che va da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022. L'astrologo fa le sue previsioni in diretta dallo studio de I Fatti Vostri e assegna le stelle della fortuna a tutti i segni zodiacali. Alcuni recuperano nel fine settimana dopo una settimana in discesa, altri dovranno affrontare qualche tensione.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER IL WEEKEND

CAPRICORNO Due stelle al segno del Capricorno questo weekend. In realtà non è tanto questa giornata, ma soprattutto sabato e domenica. Attenzione alle tensioni in amore. Siete un po' di poche parole, non siate troppo risoluti.

TORO Due stelle anche al segno del Toro. Questa settimana ha avuto un andamento particolare. In questo weekend attenzione a non litigare con il partner. Vi sentite isolati e avete voglia di fare qualcosa di nuovo.

CANCRO Tre stelle al segno del Cancro questo weekend. La Luna torna in aspetto nervoso, ma non siate spigolosi con le persone che fanno parte della vostra vita. Dovete rivedere alcune scelte anche d'amore.

VERGINE Tre stelle anche al segno della Vergine. In questi giorni mantenere la calma è difficile. C'è uno stress che riguarda soprattutto i liberi professionisti. Molto difficile dire basta. Cercate di trovare una mediazione.

SCORPIONE Tre stelle. Dovete cercare di mediare nel weekend. Sabato e domenica tornano i sentimenti e se c'è una persona che non sopportate restate in una condizione di tranquillità fino al 5 aprile, poi le cose diventano più facili da gestire.

GEMELLI Quattro stelle, invece, al segno dei Gemelli questo fine settimana. Siete partiti sottotono, ma nel weekend va molto meglio. Sviluppate la creatività tra sabato e domenica con il partner. Le vostre idee saranno apprezzate.

LEONE Quattro stelle anche al segno del Leone. Non c'è pianeta che vi dia ostilità e vi ostacoli. Forse solo Venere in uno strano aspetto crea confusione: forse siete incerti tra due persone. Sarete in ogni caso splendenti in questo weekend.

BILANCIA Quattro stelle al segno della Bilancia secondo Paolo Fox. Dovete cogliere questi giorni le opportunità per capire cosa fare e da non fare. Da maggio è difficile ricucire alcuni rapporti. I sentimenti premiano con la luna nel segno.

ARIETE Ogni lasciata è persa per l'Ariete, quattro stelle. Avete modo di recuperare un amore o di trovare un'altra persona. Nel weekend se avete a che fare con qualcuno che non tollerate sarete comunque sereni perché tra qualche settimana non saranno più un problema.

SAGITTARIO Quattro stelle al segno del Sagittario per l'astrologo Paolo Fox. Il weekend si chiude in bellezza dopo una settimana piuttosto ostile. Siete un po' confusi, recuperate l'amore e le persone che vi vogliono bene.

ACQIARIO Cinque stelle al segno dell'Acquario, che in questi giorni va alla grande. Avete tanto da fare soprattutto in amore questo weekend. Cercare di regalare affetto anche agli altri.

PESCI Cinque stelle ai Pesci. Recupero emotivo e sentimentale con un weekend che premia. Le nuove persone sono importanti per i sentimenti. Non sottovlutate i rapporti con Cancro e Scorpione.

