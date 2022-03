Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 7 marzo 2022: ecco la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va dal 7 marzo 2022. L'astrologo fa le sue previsioni dallo studio de I Fatti Vostri e stila la classifica della fortuna con una premessa. Le notizie che arrivano dall'Ucraina, come è già capitato con la pandemia, i terremoti e tanto altro, rendono difficile un certo tipo di intrattenimento, ma si continua nei limiti del possibile. Anche oggi, dunque, Fox dispensa i consigli per tutti i segni zodiacali.

Leggi anche > Paolo Fox e l'Oroscopo del weekend dal 4 marzo 2022: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX, LA CLASSIFICA

LEONE Al dodicesimo posto il segno del Leone. Settimana un po' tesa con contrarietà planetarie. Dovete lottare per ottenere delle cose e faticate un po' di più. Ci sono contrarietà soprattutto i primi giorni.

SCORPIONE All'undicesimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno dello Scorpione. Dovete fare delle scelte e in questo momento pesa fare delle cose. Luna dissonante soprattutto lunedì e mercoledì.

CAPRICORNO Periodo di riflessione per il segno del Capricorno, che viene collocato al decimo posto. C'è qualcosa che bolle in pentola, ma non avete le certezze su cosa poter fare e cosa no. Volete la chiarezza.

TORO Al nono posto della classifica dell'astrologo c'è il segno del Toro. C'è questa situazione da chiarire in famiglia. Potreste innervosirvi questa settimana, ma non si può dare scontata la vostra presenza.

VERGINE Nell'ottava posizione della classifica di Paolo Fox troviamo il segno della Vergine. Siete a posto con la coscienza, ma cercherete di mediare come sempre. Stesso stato d'animo anche per i sentimenti.

PESCI Settimana importante per il segno dei Pesci, che guadagna la settima posizione nella classifica di Paolo Fox. Avete delle risorse in questi giorni. Se avete trovato la persona giusta da amare cancellate vecchi ricordi.

SAGITTARIO A metà classifica, al sesto posto, si trova il segno del Sagittario. A maggio ci saranno dei cambiamenti e delle novità. Dovete lavorarci per tempo.

CANCRO Al quinto posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno del Cancro, che dopo una settimana difficile sembra in netto recupero. Per Paolo Fox, tuttavia, siete ancora turbolenti.

GEMELLI Sfiora il podio, piazzandosi al quarto posto della classifica dell'astrologo Paolo Fox, c'è il segno dei Gemelli. Giornate interessanti, soprattutto, attorno a giovedì.

BILANCIA Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, la Bilancia. Amate la forma e la costanza, ma quando vi arrabbiate diventate nervosi. Cercate soluzioni nel weekend per placare le tensioni.

ARIETE Continua il percorso in netto recupero per il segno dell'Ariete, che Paolo Fox mette al secondo posto della classifica. Venere e marte favorevoli. Avete progetti.

ACQUARIO Grande cielo per l'Acquario, al primo posto della classifica della settimana. Solo oggi e domani un po' di stanchezza fisica. Siete distratti, ma Giove, Venere e Marte positivi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA