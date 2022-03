Paolo Fox e l'Oroscopo del weekend dal 4 marzo 2022: ecco i segni favoriti dalle stelle

Paolo Fox torna con l'Oroscopo del Weekend e assegna ai segni zodiacali le stelle della fortuna per il fine settimana che va da oggi 4 a domenica 6 marzo 2022. Dallo studio de I Fatti Vostri il famoso astrologo fa le sue previsioni e fornisce suggerimenti su come affrontare le prossime ore. Un appuntamento molto atteso per tutti i fan.

L'OROSCOPO DEL WEEKEND

SCORPIONE Due stelle allo Scorpione, ma fine settimana in crescendo. In questo momento avete delle pressioni e non riuscite a dormire bene. Non riversate le tensioni in amore.

SAGITTARIO Due stelle anche al segno del Sagittario che sentirà un po' di fatica, ma ben presto il cielo cambierà. Il fine settimana per qualcuno sarà emozionante.

LEONE Tre stelle. Avete qualche piccola tensione in casa. Volete sempre persone che vi tengano testa. Attenzione in questo weekend a non ritornare su emozioni negative.

CANCRO Giro di boa per il Cancro, tre stelle. La settimana è stata importante con il sole dalla vostra parte, ma ancora Venere è opposta. Piano piano nel finesettimana ritroverete slancio.

BILANCIA Tre stelle alla Bilancia. Settimana da dimenticare con tensioni ed emozioni strane. Dovete stare attenti, in questo weekend dovete cedere qualcosa per ritrovare la vostra tranquillità.

CAPRICORNO Tre stelle anche al segno del Capricorno. Siete pronti alla discussione, ma non volete cedere qualcosa. Cercate di essere consapevoli dell'importanza del compromesso.

ACQUARIO Quattro stelle all'Acquario. Vi siete resi conti che la vita va vissuta in maniera rapida. Cielo che vi mette in vista, se avete in mente di fare qualcosa fatela. Venere sarà nel segno molto presto.

GEMELLI Quattro stelle anche al segno dei Gemelli. Il periodo è difficile, ma l'allegria è importante. Avete l'abilità di trovare quella cosa che vi diverte: cercatela e distribuitela. C'è bisogno della vostra ironia.

VERGINE Cielo in crescendo per la Vergine, quattro stelle, con una domenica che può dare qualcosa di più. Se dovete parlare d'amore approfittate questo fine settimana che poi Venere cambia segno.

ARIETE Cinque stelle al segno dell'Ariete. Chi si ferma è perduto e voi volete andare avanti. Nel weekend potreste avere a che fare con una persona che non sopportate. Siate diplomatici.

PESCI Cinque stelle al segno dei Pesvi. Amore e incontri sì. Cielo importante anche per le coppie che vogliono avere dei figli. Giove è nel segno e il fine settimana gode del favore delle stelle.

TORO Cielo amico per il segno del Toro, a cui Paolo Fox assegna cinque stelle per il weekend. L'inizio della settimana non è andato benissimo, ma in questo weekend riuscite a dare una mano. Attenzione a Bilancia, Capricorno, Ariete e Cancro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 13:12

