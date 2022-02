Paolo Fox e l'Oroscopo della settimana dal 28 febbraio 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della settimana che va dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 e stila la classifica in base alla fortuna in amore o sul lavoro. L'astrologo in diretta dallo studio de I Fatti Vostri condivide le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali e dà i suggerimenti per affrontare al meglio la settimana. Gli astri sembrano favorire Ariete, Pesci e Acquario, mentre fanalino di coda è il segno del Capricorno.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX PER LA SETTIMANA

CAPRICORNO Al dodicesimo posto il Capricorno. Questa settimana parte con qualche problema. Alcune situazioni devono essere affrontate. Se avete dei dubbi, questi diventano più grandi. Vi preoccupate per il domani. Dovete avere fiducia nel futuro.

SCORPIONE All'undicesimo posto il segno dello Scorpione. Non dormite bene perché avete una Luna dissonante. Cercate di non arrabbiarvi. Settimana in cui può esserci qualche dubbio. A marzo buone stelle.

BILANCIA Al decimo posto della classifica il segno della Bilancia. Siete un po' agitati soprattutto in amore e nelle relazioni. Dal 6 marzo avremo una Venere "libera tutti" che migliorerà la situazione sentimentale.

CANCRO Cielo importante per il segno del Cancro, al nono posto della classifica di Paolo Fox, ma Venere è ancora opposta. Fortunatamente sarà più blanda nel mese prossimo. Non fate i preziosi, accettate tutto quello che vi viene proposto ora.

LEONE All'ottavo posto della classifica di Paolo Fox il segno del Leone. Le sfide costano tante energie e la Luna è in opposizione. Calma e sangue freddo, risolvete un problema d'amore nel weekend.

VERGINE Settima la Vergine. Adesso è molto importante riuscire a fare quello che volete, ma dovrete lottare contro qualcuno. Esaminerete delle situazioni con Giove opposto. In questo periodo è importante non agitare le acque. Cercate di mediare.

TORO A metà classifica, al sesto posto della classifica, il segno del Toro. Da qualche tempo qualcosa non quadra in amore. Oggi e domani sarete nervosi. Dovete mettere in chiaro le cose in famiglia. Potrete innamorarvi presto.

SAGITTARIO Al quinto posto della classifica stilata dall'astrologo Paolo Fox c'è il segno del Sagittario. Questi giorni sono un po' altalenanti, ma arriva un cielo importante da venerdì.

GEMELLI Sfiorano il podio, piazzandosi al quarto posto della classifica stilata da Paolo Fox, i Gemelli. Siete divertenti, fermarvi è impossibile. Oggi e domani avrete un bel cielo.

ACQUARIO Vittorie in vista per il segno dell'Acquario, che conquista il gradino più passo del podio collocandosi al terzo posto. Dal prossimo mese avrete Venere nel segno e avrete ancora più ammiratori.

PESCI Secondo posto in classifica per il segno dei Pesci che in questi giorni festeggia il compleanno. Non privatevi delle emozioni che arriveranno perché Venere è nel segno. Cielo importante per i progetti.

ARIETE Al primo posto della classifica il segno dell'Ariete. La fortuna vi sorride questa settimana, ma attenzione a chiudere e rivedere qualcosa che è iniziato nell'autunno.

