L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 maggio: le previsioni segno per segno

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l diper la settimana che va dal, la prima della fatidica Fase 2 daCome ogni lunedì, l’astrologo ha assegnato un numero di stelle ai vari segni zodiacali in maniera direttamente proporzionale alla fortuna. Ecco cosa prevedono le stelle per questi primi giorni del mese di maggio nell'oroscopo pubblicato dal settimanale DiPiùTv.Quattro stelle per l’Ariete. Periodo molto favorevole per l’amore e i sentimenti, ma non bisogna puntare sulle relazioni impossibili. Migliorano il lavoro e le finanze che ultimamente hanno creato non pochi problemi.Cinque stelle per il Toro. Un incontro potrebbe concretizzarsi in una relazione, ma occorre non avere per la testa troppe persone. Bisogna fare attenzione alle spese, specialmente a quelle che riguardano la casa. Il lavoro potrebbe portare qualche novità positiva.Quattro stelle per i Gemelli. Le coppie più in crisi potrebbero arrivare a un punto di rottura, ma quelle solide supereranno tutto. Momento di recupero per il lavoro. Negli ultimi mesi ci sono stati più problemi e meno entrate ma ora le cose vanno meglioTre stelle per il segno del Cancro. Attenti a non dare peso a un vecchio amore che torna all'improvviso. Bisogna prima riflettere. Per le coppie andrà meglio da giovedì, mentre la giornata di venerdì potrà essere sfruttata per parlare e chiarire. Difficile la vita lavorativa, ci sono molti dubbi e incertezze.Due stelle per il Leone. Le proposte a livello sentimentale non mancano, ma le preoccupazioni per il lavoro monopolizzano l'attenzione. Le coppie potrebbero risentire anche dello stress che il lavoro mette su uno dei due. Attenzione alle discussioni, diffidenti nel lavoro.Cinque stelle per la Vergine. Grande settimana dal punto di vista lavorativo, sforzi riconosciuti. Va meno bene per i sentimenti. C’è un po’ di insoddisfazione, di noia. Le persone con cui si ha a che fare non convincono.Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Nelle coppie ci sono stati problemi, per lo più dovuti a fattori esterni come le finanze e il lavoro, e parecchi ritardi. Dal mese prossimo le cose andranno meglio.Tre stelle per il segno dello Scorpione. L’amore non è nel momento migliore, c’è dell’insoddisfazione. Saturno dissonante sul lavoro può portare cambiamenti.Tre stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Novità positive sul lavoro, ma negli ultimi tempi le preoccupazioni lavorative hanno tolto attenzione ai sentimenti. Se ci sono stati problemi nel lavoro, adesso le cose iniziano a migliorare.Tre stelle per l’Acquario. L'umore non è dei migliori, ma si può tentare un primo approccio con la persona che ti interessa. In coppia ora si può recuperare dopo qualche mese complicato. Saturno aiuta a chiudere quelle situazioni che non hanno motivo di esistere.Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Le nuove storie non convincono, potrebbero esserci dei tira e molla continui. Bisogna capire cosa si vuole. Nel lavoro inizia il recupero.