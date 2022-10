Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 10 ottobre: ecco i segni favoriti

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. Finalmente avete allontanato delle persone che vi facevano soffrire. In settimana Potrebbero esserci delle discussioni in ambito sentimentale. Basta poco per farvi perdere la pazienza. Sul lavoro con Giove favorevole potete togliervi belle soddisfazioni.



TORO. Nel corso della settimana sarà meglio essere cauti e valutare ogni mossa con attenzione visto che Venere sarà contraria. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni da gestire, ma riuscirete ad affrontare tutto. Comprese le maggiori discussioni.

GEMELLI. Mercurio e Venere sono dalla vostra parte e giovedì la giornata sarà promettente. Lasciatevi andare in amore, anche le storie occasionali e poco impegnative vi daranno soddisfazioni. Sole, Mercurio e Venere dalla vostra parte vi portano a fare bene sul lavoro.



CANCRO. In amore dovete ritrovare un po’ di calma e tranquillità, soprattutto dopo un periodo confusionario. Potrete rimettervi in gioco sul lavoro, da questo punto di vista mercoledì è la giornata più adatta per fare delle proposte.

LEONE. La settimana porta grandi novità soprattutto in amore, ma fate attenzione a metà settimana a possibili incomprensioni. Avvicinatevi a persone speciali e di cuore. Novità e cambiamente in vista sul lavoro, ma fate attenzione alle spese.

VERGINE. In amore dovete fare un po' di chiarezza, evitate di cacciarvi in storie troppo difficili. Sul lavoro serve pazienza perché presto arriveranno belle soddisfazioni, magari con il nuovo anno.

BILANCIA. Fate attenzione alle polemiche in amore, non abbiate fretta o ansia che il tempo farà il suo corso. Le storie che nascono ora possono essere importanti. Giove opposto sul lavoro crea qualche tensione, mantenete la calma.

SCORPIONE. Dovrete fare chiarezza in amore. Nel corso della settimana potrete riuscire a superare una crisi, se c’è una persona che vi piace, parlategli apertamente. Sul lavoro, il cielo è dalla vostra parte: potete pensare a qualcosa di nuovo in vista del 2023.

SAGITTARIO. Potrete cercare di risolvere una situazione in amore che magari vi ha deluso, fate chiarezza nel vostro cuore. Valutate con calma le proposte sul lavoro perché la seconda parte del mese sarà intrigante.

CAPRICORNO. Si apre per voi una fase di dubbio e transizione. Non avete tempo per i sentimenti perché siete tutti presi dalla vostra frenetica vita. Siete un po’ giù di morale. Sul lavoro, non riuscite ad essere pazienti: c’è un po’ di confusione, ma presto arriveranno le risposte tanto attese.

ACQUARIO. Venere risveglia i sentimenti in questa settimana, anche i single potranno lanciarsi in nuove avventure. Venere, Mercurio, Sole e Giove sono dalla vostra parte. Ottimo anche il lavoro.

PESCI. Venere non è più contraria e in amore le cose cambieranno a brve. Novembre sarà un mese interessante, ma intanto martedì la Luna sarà con voi. Sul lavoro, dovrete fare i conti con un cambiamento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA