Patrizia Rossetti, lite con Pamela Prati al Gf Vip: «Se hai problemi vai via come Marco»

Pamela Prati e Patrizia Rossetti sono state protagoniste di una violenta lite all'interno della casa del Grande Fratello Vip la scorsa notte. A dare in escandescenza sarebbe stata proprio la Rossetti che non avrebbe digerito la decisione della produzione di dare una camera singola a Pamela dopo un lieve malore che avrebbe avuto in confessionale.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti

Patrizia si è così sfogata duramente con Cristina Quaranta, Wilma Goich e Carolina Marconi: «Ogni volta fa queste scene di m***a, lei è carina e tutto. Ma fa queste scene e fa finta di svenire. Anch’io ho 63 anni, faccio finta di svenire e prendo la camera per conto mio. Ma allora non faccio il Grande Fratello e non mi metto in gioco. Capisci? E c***o! E me ne sto a casa mia». La Rossetti fuori controllo ha anche appellato con male parole la Prati in confessionale sostenendo che la sua è tutta una finzione.

Patrizia Rossetti ha poi continuato attaccando anche gli autori, suggerendogli di tenersi stretta la Prati per fare audience e di farla vincere: «Che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa. L’ha fatta e lo sa tutta Italia». Subito dopo però la regia ha cambiato inquadratura.

Pare però che poco dopo Pamela abbia replicato alle dure accuse e che le due abbiano discusso animatamente.

La Rossetti a quel punto ha rincarato la dose dicendole: «Pamela non faccio come te che passi le giornate a piangere per finta in confessionale. Te fai come ca**o ti pare. Quando ti ho chiesto di dividere il pulmino mi hai detto un no secco. Non sei amica delle donne smettila di dire cavolate. Ti pare onesto nei confronti degli altri concorrenti? Se hai dei problemi perché non te ne sei stata a casa come Marco?».

