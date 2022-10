Jennifer Lopez e Ben Affleck già in crisi? «Violenta lite, lui è andato via di casa»

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero già in crisi. I due sono tornati insieme dopo 20 anni di separazione, hanno ripreso le redini del loro rapporto e si sono anche sposati pochi mesi fa. Tutto sembrava presagire un nuovo idillio, ma in realtà pare che la coppia stia già in crisi. Le voci si rincorrono già da tempo e recentemete anche l'ex marito della Lopez ha affermato che secondo lui la relazione non è destinata a durare.

Jennifer Lopez, è già crisi con Ben Affleck? «Lei teme che possa stancarsi o ricadere in vecchi vizi»

«Lite violenta, lui è andato via di casa»

Ad avvalorare la sua tesi ci sono alcuni rumors che sostengono che qualche giorno fa tra i due ci sarebbe stata una brutta e anche violenta lite a seguito della quale Ben avrebbe abbandonato la loro casa. Secondo Radar On Line i due sarebbero alle prese con le esigenze delle loro carriere e lo stress di unire le loro due famiglie. Dopo i primi mesi da sogno adesso sarebbe arrivata la realtà e non sarebbe come se l'aspettavano, forse.

Sempre secondo la rivista, le liti tra i due riguarderebbero le abitudini quotidiane e qualche vizio, come quello del fumo di Ben che pare essere diventato un problema per Jen. Lui inoltre sarebbe infastidito perché lei gli direbbe sempre cosa indossare, ma pare che i battibecchi, a volte anche piuttosto accesi siano all'ordine del giorno e che Ben, stanco di questo, abbia già fatto le valigie.

