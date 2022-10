Meteo, addio all'ottobrata nel fine settimana torna l'autunno: ecco dove

Dopo l'ottobrata torna il maltempo sull'Italia. Il sole e il caldo di questi ultimi giorni è destinato a scomparire con l'arrivo di piogge e freddo provenienti dalle correnti atlantiche che stanno già interessando Regno Unito e Balcani dove è iniziata la fase di instabilità.

Già da sabato 8 ci sarà un primo cambiamento climatico caratterizzato da un aumento delle nubi al Nordovest, sulla Sardegna e su alcuni tratti del versante centrale tirrenico, tanto che nel corso della giornata, specie tra il pomeriggio e la serata, potrebbero arrivare le prime piogge a carico delle Alpi, sul Piemonte e sulle aree più occidentali della Sardegna. Sul resto del paese resterà il bel tempo, ma non per molto.

Domenica il tempo peggiorerà in particolare al Nordovest dove si avranno piogge e anche qualche temporale in possibile spostamento poi verso gran parte della Valle Padana. Nella seconda parte della giornata la situazione peggiorerà anche su Sardegna e, in nottata, in Sicilia, mentre sul resto dell'Italia resterà un clima soleggiato e mite ma non a lungo.

Con l'arrivo della prossima settimana si assisterà a un cambiamento radicale e in tutte le regioni. Ricominceranno piogge e venti e ci sarà un abbassamento delle temperature che riporterà un clima decisamente più autunnale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 16:14

