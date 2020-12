Oroscopo di Paolo Fox del weekend: Pesci e Cancro tornano alla ribalta, nervosismo per il Toro

Paolo Fox ha analizzato le stelle per il fine settimana e ha spiegato segno per segno quello che succederà nelle giornate di sabato e di domenica. Amore, lavoro e fortuna: ecco nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo.

Leggi anche > L'Oroscopo di Paolo Fox e la classifica della settimana: Ariete sul podio, tensioni per il Toro

ARIETE. Se una storia d'amore vi ha fatto soffrire è meglio cominciare a dimenticare. Da domani inizia il cielo giusto per chi vuole sentirsi libero.

TORO. Alcuni dovranno discutere questioni legate alla casa. Cercate di ritagliarvi dei momenti di leggerezza, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

GEMELLI. La situazione astrologica è in miglioramento e dà nuova forza, da domani la situazione sentimentale si farà un po' agitata.

CANCRO. Le coppie saranno a rischio. Il consiglio è quello di essere più comprensivi. Domani arriva una fase importante con Giove e Saturno non più contrari.

LEONE. Qualche problema economico limiterà i nati nel segno negli spostamenti. Purtroppo il 2021 sarà un anno di spese ancora maggiori, meglio risparmiare.

VERGINE. Saturno sarà ancora favorevole. Nella giornata di sabato le emozioni saranno piuttosto strane, soprattutto per i single.

BILANCIA. Stelle promettenti per chi vuole avere un figlio nel fine settimana. Inizia una fase di rinascita con un celo a vostro favore.

SCORPIONE. Se ci sono problemi che sono rimasti in sospeso quella di sabato è la giornata ideale per parlarne. Alcuni amori potrebbero essere messi in discussione.

SAGITTARIO. Le coppie forti non avranno problemi di sorta, alcuni potrebbero iniziare a pensare di avere un figlio. Il transito di Venere regalerà un weekend emozionante.

CAPRICORNO. Alcuni nate del segno potrebbero avere problemi dal punto di vista sentimentale. Sarà tempo di nuove emozioni grazie al transito positivo della Luna.

ACQUARIO. Spese per la casa e per i figli. Alcuni negli ultimi mesi hanno cercato di capire come far funzionare un rapporto.

PESCI. Per i nati del segno torna la stabilità, nel fine settimana cercate di mantenere la calma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA