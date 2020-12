L'Oroscopo di Paolo Fox e la classifica della settimana: Ariete sul podio, tensioni per il Toro

L'Oroscopo di Paolo Fox torna con la classifica settimanale del lunedì. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con il pubblico de "I Fatti Vostri" le previsioni per tutti i segni zodiacali da oggi 7 dicembre a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco i consigli per tutti e i segni che finiscono sul podio.

LA CLASSIFICA DELLA SETTIMANA

TORO Al dodicesimo posto il segno del Toro. Siete agitati in questi giorni, ma i single non dovranno assolutamente sottovalutare i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, potreste aver fatto investimenti deludenti. Attenzione al weekend: potreste ritrovarvi con un contrattempo da affrontare.

LEONE Segue il Leone. Siete confusi. Se avete ricevuto un colpo basso nelle ultime settimane adesso dovete cercare di risolvere la situazione. Il 2021 sarà un anno importante, ma con qualche limitazione. Dovete agire adesso per recuperare. In questo momento bisogna fare delle scelte per il futuro.

ACQUARIO Al decimo posto il segno dell'Acquario. Giove e Saturno sono in aspetto importante. Siete pieni di idee, anche rivoluzionarie. Evitate di compiere qualche passo sbagliato. In amore sforzatevi di mantenere la calma: ci sono tutte le premesse per una bella relazione.

GEMELLI I Gemelli sono al nono posto. Dovete trovare un po' di energia fisica, che è quello che manca. Avete tanta forza da accumulare per potervi muovere nel modo giusto nel 2021. In amore servirà particolare prudenza sopratutto durante la giornata di lunedì: evitate le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo.

CAPRICORNO All'ottavo posto della classifica il segno del Capricorno. Le prime giornate della settimana sono particolari: lunedì e martedì saranno giornate molto proficue a livello lavorativo. Nei sentimenti dovete capire cosa non quadra. Occhio alle questioni di carattere economico.

BILANCIA Al settimo posto la Bilancia, che può avere sbocchi importanti. Potreste anche liberarvi di un peso perché le stelle sono importanti. Nelle relazioni sarete inseguiti perché considerati essenziali. Occhio a questo Marte tentatore che potrebbe spingervi verso un rapporto un po’ troppo insolito.

VERGINE La Vergine è collocata al sesto posto della classifica. Il 13 sarà una giornata positiva perché Giove e Saturno saranno in ottimo aspetto. Puntate su quel giorno per le richieste. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è positivo per chi vorrà avviare un nuovo progetto. Favoriti anche in amore.

PESCI Al quinto posto il segno dei Pesci. Questa emotività che vi contraddistingue va indirizzata in maniera positiva. Attenzione soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste mettere da parte la vostra apprensione e guardare al domani con più fiducia.

SCORPIONE Lo Scorpione sfiora il podio piazzandosi al quarto posto. Venere nel segno porta fortuna negli incontri. Non date spazio a situazioni tortuose e altalenanti. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un cielo che vi aiuterà a fare maggiore chiarezza.

CANCRO Al terzo posto il Cancro. Dalla prossima settimana vi liberate di Saturno e dei pesi che vi hanno assillato. Sentite di essere liberi e potreste rendervi conto che alcune cose non sono importanti come pensavate. Sul fronte lavorativo vi aspettano novità interessanti.

SAGITTARIO Al secondo posto il segno del Sagittario con Sole, Marte e Mercurio in ottimo espetto. Non vi manca la verve e la capacità di agire. Già dalla prossima settimana avrete dei pianeti attivi e potrete risalire la china. Periodo fertile per chi vuole un figlio.

ARIETE Al primo posto l'Ariete. La percezione è ancora quella di non farcela e ci sono molti nodi al pettine. Tutto può muoversi a vostro favore, potreste liberarvi dalle privazioni degli ultimi mesi. Fatevi avanti nei sentimenti. Buon periodo per le relazioni.

