Svelato il tema del Met Gala 2024: «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion»

Questa mattina è stato finalmente svelato il tema del Met Gala, l'evento moda più importante dell'anno che si tiene all'interno del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York.

«Belle addormentate-il risveglio della moda», sarà il tema predominante del gala, che sarà accompagnato da una mostra strutturata intorno a 50 pezzi troppo fragili per essere indossati,da cui il nome le "belle addormentate", insieme a 250 pezzi d'archivio di designer iconici quali Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Christian Dior esposti in gallerie organizzate secondo i tre temi principali della natura: Terra, Mare e Cielo.

«La moda è una delle forme artistiche più emozionanti a causa della sua connessione con il corpo. È intriso di memoria ed emozioni e ci relazioniamo ad esso principalmente attraverso i nostri sensi. Una cosa che spero che questa sfilata stimoli è l’apprezzamento sensoriale della moda», ha dichiarato il curatore del Costume Institute Andrew Bolton a Vogue questa mattina.

Pezzi d' archivio esposti insieme a lavori di moda contemporanea attraverso tecniche sensoriali che si serviranno dell'intelligenza artificiale...

Il Met Gala si terrà il prossimo 6 maggio a New York, ancora non sappiamo chi sarà la madrina del Met, ma per gli amanti della moda sta per iniziare il periodo migliore dell' anno dove social e riviste si riempiono di fotografia, arte e ispirazione per dare il via ai preparativi del gala.

