Giorgio Armani incanta la Milano Fashion Week, super ospiti alla sfilata: «Una donna è sexy con un guizzo negli occhi»

di Redazione web

«La donna non deve essere schiava dell'altezza o dell'andatura felina, sexy a tutto i costi, può essere una donna normale, ma con un guizzo negli occhi, come ho cercato di far fare alle ragazze in passarella»: all'ultimo giorno della Milano Fashion week, Giorgio Armani come sempre condensa in abiti e parole l'essenza di uno stile e di un'eleganza che non cercano mai la trovata a tutti i costi e l'effetto wow spesso rincorso in pedana.

A ogni uscita di questa nuova collezione per la prossima primavera estate, dal titolo 'vibes', viene in mente il celebre aforisma «l'eleganza non è farsi notare ma ricordare» che nelle parole dello stesso Armani sintetizza il lavoro di una vita.

Giorgia Soleri, il vestito da 1.700 euro per la Milano Fashion Week divide: «Vestiti da giovane»

Chiara Ferragni in rosso alla Milano Fashion Week, un dettaglio non convince: «Indossa abiti della tua taglia»

Normalità in passerella con Giorgio Armani

In passerella non ci sono un pantaloncino, una gamba nuda, un tacco alto, ma tanti pantaloni e stivaletti bassi, accompagnati da bluse ricamate, top di frange, eterei abiti che sembrano danzare sul corpo.

«I colori, il movimento, la struttura che si muove sul corpo - dice Giorgio Armani al termine della prima delle tre sfilate con cui ha scelto di presentare la nuova collezione nel suo palazzo di via Borgonuovo - questa è l'ispirazione, che soprattutto è dovuta all'idea che quel che c'è in giro adesso mi fa pensare che tutto ciò che ho detto nell'arco di questi anni è uscito fuori, qualcuno ha capito. In questi ultimi giorni ho visto le collezioni e - nota - c'è molta normalità e ricerca, come ci deve essere in questo mestiere, ma si sono dimenticati dell'effettaccio».

Lui, che dalle trovate da show è sempre rifuggito, anche questa volta ha messo al centro della sua ispirazione una donna «seducente per sé e non per l'uomo». Una che non si veste per essere notata, ma ricordata, come la bellissima Cate Blanchett, ospite dello show insieme alle francesi Juliette Binoche e Pom Klementieff. Una donna che indossa completi pantalone con un brulicare di piccole fantasie geometriche, top scultorei e calzoni morbidi, blazer senza collo e alte cinture, abiti ricamati di cristalli, che diventano frange preziose su camicie e tuniche. E che per la sera osa l'infinita eleganza del bianco, distillata in top preziosi, abiti impalpabili e pantaloni doppiati e velati di scintillii e ricami.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA