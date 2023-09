Sologamia, la nuova moda spiegata dall'influencer Suellen Carey: «Sposo me stessa»

di Redazione web

Una influencer trans brasiliana, Suellen Carey, ha deciso di dedicarsi alla “sologamia”, per sposarsi...con se stessa.

Suellen, per spiegare la sua scelta, ha dichiarato di non fidarsi più dei suoi partner, e ha sottolineato la sua intenzione di non dipendere da nessuno.

Come riporta il Daily Star, la cerimonia si è tenuta a Londra.

Il matrimonio

Carey, nel giugno del 2023, si era dichiarata “demisessuale”, ossia attratta sessualmente solo quando è presente una forte connessione emozionale con l'altra persona. In quella stessa occasione, aveva dichiarato di essere single da 4 anni.

Poi, è arrivata la decisione di sposare se stessa, in una cerimonia in grande stile in una chiesa di Londra.

Carey ha scelto di indossare un tradizionale vestito da sposa bianco, per poi pronunciare i voti che ha rivolto a se stessa.

Le parole di Suellen

L'influencer ha voluto raccontare i motivi della sua scelta: «Ho scoperto e capito ciò che desidero realmente per la mia vita.

Suellen ha poi spiegato: «Ho attraversato diverse fasi in quanto donna trans, ho capito che l'autoanalisi è fondamentale. Oggi mi capisco e mi amo. Prometto di prendermi cura di me stessa, celebrando i miei successi e rispettandomi. Voglio rendere una priorità assoluta il mio benessere fisico e mentale. Non voglio solo comprensione da parte degli altri, voglio mostrare alle altre donne che dipendiamo solo da noi stesse. Spero di ispirare altre persone».

